ISW: Россия продолжает производить ракеты с использованием западных компонентов

Российская оборонная промышленность до сих пор получает из западных стран все необходимое для войны

Российские террористы, несмотря на все санкции, продолжают производить ракеты и другое вооружение, используя западные компоненты. Как террористы получают западную электронику и прочее, пока не установлено.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Информацию подтвердила расследовательская организация Frontelligence Insight.

В частности, ISW ссылается на группу "Український кіберопір", которая получила в свое распоряжение документацию по военной базе в Шайковке Калужской области, где террористы держат свои бомбардировщики Ту-22М3. Было обнаружено, что в крылатых ракетах-убийцах Х-32 террористы устанавливают модули SN-99 – они изготавливаются только из западных компонентов.

Кроме того, Frontelligence Insight обнаружила, что террористы во время ракетных терактов использовали те же SN-99, изготовленные в марте 2023 года. За изготовление этих модулей отвечает российский производитель крылатых ракет КБ "Радуга", который также производит работы по доукомплектованию ракет Х-22 / Х-32 этими модулями. Организация не смогла установить, каким образом русский оборонпром получает западные составляющие.

Как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находятся в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.

Недавно в Сенате США порекомендовали американским производителям микросхем и других электронных компонентов избегать случаев, когда микросхемы их производства находятся в российском оружии. Поскольку в последнее время стало слишком много подобных случаев.