"Нужно это остановить": сколько иностранных компонентов было в ракетах, которыми били по Украине 23 марта

Западные партнеры должны максимально усилить санкционный контроль

В российских ракетах и беспилотниках, которыми террористы утром 22 марта атаковали Украину, было по меньшей мере 300 типов различных иностранных компонентов, а их общее количество составило более 7,5 тысячи единиц. Все они попали в Россию, несмотря на санкции, которые внедрили западные государства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 23 марта. Он отметил, что без этих компонентов российские ракеты не смогли бы никуда улететь.

"Во всех этих "Искандерах", "Кинжалах" и других российских ракетах, в "Шахедах" десятки компонентов, которые завозятся для террора из других стран мира. В ракетах, которые были использованы за одну эту атаку против Украины, против нашей энергосистемы, было по меньшей мере триста типов компонентов из десяти стран. Вместе с "Шахедами" всего по меньшей мере семь с половиной тысяч компонентов. Каждый из них — это нарушение санкционных режимов против России, каждый — это чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней. Нужно это остановить", — сказал он.

Зеленский снова акцентировал внимание на том, что западные партнеры должны максимально усилить контроль над соблюдением санкций. Кроме того, Украине нужно больше систем ПВО, чтобы отражать российские воздушные теракты.

Напомним, ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне совершили масштабную атаку по Днепровской ГЭС и по многим объектам энергетики. Зафиксированы попадания по объектам генерации и системы распределения в разных областях Украины.

Также "Телеграф" писал о взрывах в Киеве во время воздушной тревоги утром 22 марта. Предварительно это была работа сил ПВО. Накануне серьезно досталось столице – на обстрел Россия потратила сотни миллионов долларов.