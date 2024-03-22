"Ищи! Ищи кого-то!": видео первых минут после ракетной атаки на Хмельнитчине

Два человека погибли и 8 ранены

В пятницу, 22 марта, Украина подверглась одной из самых массовых ракетных атак Россией. Под огнем оказался и Хмельницкий. Видео первых минуты после взрывов уже публикуют в сети.

На нем спасатель помогает устранить последствия ракетного удара. В частности, оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим.

"Ищи! Ищи кого-то", — призывает на видео спасатель.

На кадрах видно, что в результате атаки получили ранения несколько человек, а здания рядом почти разрушены. Также на первых секундах видео мужчина оказывает помощь пострадавшему.

Напомним, что в результате ракетного удара в Хмельницком сообщили о двух погибших и по меньшей мере 8 раненых. Взрывы прогремели в городе и области, начиная с ночи 21 марта.

В результате этой массовой атаки россиян некоторые области и города остались без света, ведь основная масса ударов пришлась на энергетические объекты. Так, было выпущено 8 ракет по ДнепроГЭС, повреждения получили ГЭС-1 и ГЭС-2. Харьков в результате атаки полностью обесточен, по объектам энергетики было выпущено более 20 ракет.

Всего враг применил 151 средство воздушной атаки. Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Прикарпатье целый город после обстрела остался без воды и тепла.