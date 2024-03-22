Там находится мощная ТЭС: на Прикарпатье целый город после обстрела остался без воды и тепла

Продолжаются ремонтные работы

Из-за российской массированной атаки утром 22 марта город Бурштын и вся его община (Ивано-Франковская область) осталась без горячей воды и отопления. Энергетики уже приступили к ремонтным работам.

Об этом сообщает пресс-служба Бурштынской ТЭС. Там отметили, что отсутствие воды и отопления связано с российской террористической атакой, однако не уточнили, получила ли станция повреждения.

В настоящее время на поврежденных энергообъектах продолжаются ремонтные работы, однако прогнозов по срокам восстановления пока нет.

Бурштын

"Когда будут положительные прогнозы по возобновлению теплоснабжения, мы обязательно проинформируем", — отметили в компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации с электроснабжением в областях, которые пострадали от атаки 22 марта. Есть попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях. Так, например, город Харьков оказался полностью обесточен.

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