Там знаходиться потужна ТЕС: на Прикарпатті ціле місто після обстрілу залишилося без води та тепла

Продовжуються ремонтні роботи

Через російську масовану атаку вранці 22 березня місто Бурштин та вся його громада (Івано-Франківська область) залишилася без гарячої води та опалення. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Бурштинської ТЕС. Там зазначили, що відсутність води та опалення пов’язана із російською терористичною атакою, проте не уточнили, чи отримала станція пошкодження.

Наразі на пошкоджених енергооб’єктах тривають ремонтні роботи, проте прогнозів щодо термінів відновлення поки що немає.

Бурштин

"Коли будуть позитивні прогнози щодо відновлення теплопостачання, ми обов'язково проінформуємо", — зазначили в компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію з електропостачанням у областях, які постраждали від атаки 22 березня. Є попадання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних галузях. Так, наприклад, місто Харків виявилося повністю знеструмленим.

Також ми повідомляли про те, чому енергосистему України атакували тільки зараз і якими будуть наслідки.