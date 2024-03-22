"Шукай! Шукай когось!": відео перших хвилин після ракетної атаки на Хмельниччині

Дві людини загинуло та 8 поранено

У п’ятницю, 22 березня, Україна зазнала однієї з наймасовіших ракетних атак Росією. Під вогнем опинився і Хмельницький. Відео перших хвилин після вибухів вже публікують у мережі.

На ньому рятувальник допомагає ліквідовувати наслідки ракетного удару. Зокрема, надає першу домедичну допомогу постраждалим.

"Шукай! Шукай когось", — закликає на відео рятувальник.

На кадрах видно, що внаслідок атаки зазнали поранення декілька людей, а споруди поруч майже зруйновано. Також на перших секундах відео чоловік надає допомогу постраждалому.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару у Хмельницькому повідомили про двох загиблих та щонайменше 8 поранених. Вибухи лунали у місті та області, починаючи з ночі 21 березня.

Внаслідок цієї масової атаки росіян деякі області та міста залишились без світла, адже основна маса ударів припала на енергетичні об'єкти. Так, було випущено 8 ракет по ДніпроГЕС, пошкоджень зазнали ГЕС-1 та ГЕС-2. Харків внаслідок атаки повністю знеструмлено, по об’єктах енергетики було випущено понад 20 ракет.

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі.

Раніше "Телеграф" писав, що на Прикарпатті ціле місто після обстрілу залишилося без води та тепла.