"Потрібно це зупинити": скільки іноземних компонентів було в ракетах, якими били по Україні 23 березня

Західні партнери повинні максимально посилити санкційний контроль

В російських ракетах та безпілотниках, якими терористи вранці 22 березня атакували Україну, було щонайменше 300 типів різних іноземних компонентів, а їхня загальна кількість склала понад 7,5 тисячі одиниць. Усі вони потрапили до Росії попри санкції, які впровадили західні держави.

Про це повідомив президент Україні Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 березня. Він зазначив, що без цих компонентів російські ракети не зуміли б нікуди полетіти.

"В усіх цих "Іскандерах", "Кинджалах" та інших російських ракетах, в "Шахедах" десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, було щонайменше триста типів компонентів з десяти країн. Разом із "Шахедами" загалом щонайменше сім з половиною тисяч компонентів. Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити", – сказав президент.

Зеленський знову акцентував на тому, що західні партнери повинні максимально посилити контроль над дотриманням санкцій. Окрім того, Україні потрібно якнайбільше систем ППО, щоб відбивати російські повітряні теракти.

Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку по Дніпровській ГЕС та по багатьом об'єктам енергетики. Зафіксовані влучання по об’єктам генерації та системи розподілу у різних областях України.

Також "Телеграф" писав про вибухи у Києві під час повітряної тривоги вранці 22 березня. Попередньо це була робота сил ППО. Напередодні серйозно дісталося столиці – на обстріл Росія витратила сотні мільйонів доларів.