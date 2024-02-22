Россия до сих пор получает западные комплектующие: на этот раз "отличилась" Великобритания

Это товары "двойного назначения"

Аналитики Sky News выяснили, как комплектующие британских фирм попадают в Россию в обход санкций. Экспорт в эту страну вырос более чем на 1100%.

Об этом сообщает Sky News. В издании отмечается, что из Великобритании в страны Центральной Азии, такие как Кыргызстан, Армения и Узбекистан, идет оборудование для беспилотников, тяжелая техника и другие товары. Затем из этих стран товары переправляются в Россию.

Несмотря на санкции, введенные после вторжения России в Украину, некоторые товары из Великобритании до сих пор доходят до Москвы. Это товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях.

По мнению аналитиков, другие европейские страны, в первую очередь Германия и Польша, также отправляют большое количество оборудования в Россию через эти государства Кавказа и Центральной Азии.

"Они явно получают заказ откуда-то из российского спутника, случайно находящегося в одной из этих стран Центральной Азии", — сказал бывший главный экономист финансовой организации the IIF Робин Брукс.

"Со стороны Западной Европы и особенно ЕС, я бы сказал, это длится уже некоторое время. В настоящее время это широко известно в Брюсселе, и я думаю, что возникает ключевой вопрос: почему ничего не делается на центральном уровне ЕС, чтобы остановить это? ", — продолжил Брукс.

Представитель Sky News сказал, что недавно было объявлено о создании нового Управления по реализации торговых санкций для усиления нашего контроля над соблюдением санкций.

Ранее Телеграф писал, что ЕС одобрил 13 пакет санкций против России. В нем важный момент.