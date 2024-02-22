Росія й досі отримує західні комплектуючі: цього разу "відзначилася" Велика Британія

Це товари "подвійного призначення"

Аналітики Sky News з'ясували, як комплектуючі британських фірм потрапляють до Росії в обхід санкціям. Експорт до цієї країни зріс більш ніж на 1100%.

Про це повідомляє Sky News. У виданні зазначається, що з Великої Британії до країн Центральної Азії, таких як Киргизстан, Вірменія та Узбекистан, йдуть обладнання для безпілотників, важка техніка та інші товари. Потім з цих країн товари переправляються до Росії.

Попри санкції, запроваджені після вторгнення Росії до України, деякі товари з Великої Британії досі доходять до Москви. Це товари "подвійного призначення", які можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях.

На думку аналітиків, інші європейські країни, насамперед Німеччина та Польща, також відправляють велику кількість обладнання до Росії через ці держави Кавказу та Центральної Азії.

"Вони явно отримують замовлення звідкись із російського супутника, який випадково перебуває в одній із цих країн Центральної Азії", — сказав колишній головний економіст фінансової організації the IIF Робін Брукс.

"З боку Західної Європи і особливо ЄС, я сказав би, це триває вже деякий час. На цей час це широко відомо в Брюсселі, і я думаю, що виникає ключове питання: чому нічого не робиться на центральному рівні ЄС, щоб зупинити це?" ", — продовжив Брукс.

Представник Sky News сказав, що нещодавно було оголошено про створення нового Управління з реалізації торгових санкцій для посилення нашого контролю за дотриманням санкцій.

Раніше "Телеграф" писав, що ЄС схвалив 13 пакет санкцій проти Росії. У ньому важливий момент.