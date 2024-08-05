ISW: Росія продовжує виробляти ракети із використанням західних компонентів

Російська оборонна промисловість досі отримує з західних країн усе потрібне для війни

Російські терористи попри усі санкції продовжують виробляти ракети та інше озброєння, використовуючи західні компоненти. Яким чином терористи отримують західну електроніку та інше, поки що не встановлено.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Інформацію підтвердила розслідувальна організація Frontelligence Insight.

Зокрема ISW посилається на групу "Український кіберопір", яка отримала у своє розпорядження документацію з військової бази у Шайковці Калузької області, де терористи тримають свої бомбардувальники Ту-22М3. Було виявлено, що у крилаті ракети-вбивці Х-32 терористи встановлюють модулі SN-99 – вони виготовляються тільки з західних компонентів.

Окрім того, Frontelligence Insight виявила, що терористи під час ракетних терактів використовували ті самі SN-99, виготовлені у березні 2023 року. За виготовлення цих модулів відповідає російський виробник крилатих ракет КБ "Радуга", який також проводить роботи з доукомплектування ракет Х-22 / Х-32 цими модулями. Організація не змогла встановити, яким чином російський оборонпром отримує західні компоненти.

Як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.

Нещодавно в Сенаті США порекомендували американським виробникам мікросхем та інших електронних компонентів уникати випадків, коли мікросхеми їхнього виробництва знаходять у російській зброї. Оскільки останнім часом стало занадто багато таких випадків.