Робособаки проти росіян: на Торецькому напрямку ЗСУ використовують нові технології (фото, відео)

Українські бійці тестують нових помічників

Складна ситуація на фронті на Донеччині змушує наших захисників докладати максимум зусиль, аби зупинити просування окупантів. Так, на Торецькому напрямку українські військові використовують роботів-собак.

Відповідні фото опублікувала бригада "Kurt & Company". Зазначається, що під час вуличних боїв у Торецьку бійці 28-ї ОМБр ЗСУ використовують роботів-собак Unitree Go 2 Pro.

На відео, що з'явились у мережі видно, що роботизовані помічники ходять по місту та виконують розвідувальну функцію. Ситуація у Торецьку складна, тому разом з використанням дроні, бійці застосовують механізованих собак.

"Від Списів та Луків багато поколінь тому, ми перейшли до Зброї зі штучним інтелектом. Вже тестуємо, скоро влаштуємо "Пекло"для не проханих гостей", — саме так підписали бійці відео в Instagram.

За даними військових, росіяни розширили "сіру зону", де наразі тривають бої. До самого Торецька, а точніше до лікарні, що на краю міста, їм лишається 310 метрів.

Характеристика робото-пса Unitree Go 2:

висота 40,6 см;

довжина 68,6 см;

вага 15 кг;

максимальною швидкістю руху 2,5 метри на секунду.

Він оснащений камерою, ліхтариком і лідарним датчиком, що обертається на 360°. Робота-собаку приводять у рух 12 двигунів, по три на кожну ногу, що дозволяє йому плавно маневрувати на різних поверхнях і виконувати трюки, подібні до трюків справжнього собаки. Робопод здатен пересуватися по складних ландшафтах, включаючи сходи та скелясті поверхні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відбувається на Покровському напрямку і де окупанти мають успіх.