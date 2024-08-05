Робособаки проти росіян: на Торецькому напрямку ЗСУ використовують нові технології (фото, відео)
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Українські бійці тестують нових помічників
Складна ситуація на фронті на Донеччині змушує наших захисників докладати максимум зусиль, аби зупинити просування окупантів. Так, на Торецькому напрямку українські військові використовують роботів-собак.
Відповідні фото опублікувала бригада "Kurt & Company". Зазначається, що під час вуличних боїв у Торецьку бійці 28-ї ОМБр ЗСУ використовують роботів-собак Unitree Go 2 Pro.
На відео, що з'явились у мережі видно, що роботизовані помічники ходять по місту та виконують розвідувальну функцію. Ситуація у Торецьку складна, тому разом з використанням дроні, бійці застосовують механізованих собак.
"Від Списів та Луків багато поколінь тому, ми перейшли до Зброї зі штучним інтелектом. Вже тестуємо, скоро влаштуємо "Пекло"для не проханих гостей", — саме так підписали бійці відео в Instagram.
За даними військових, росіяни розширили "сіру зону", де наразі тривають бої. До самого Торецька, а точніше до лікарні, що на краю міста, їм лишається 310 метрів.
Характеристика робото-пса Unitree Go 2:
- висота 40,6 см;
- довжина 68,6 см;
- вага 15 кг;
- максимальною швидкістю руху 2,5 метри на секунду.
Він оснащений камерою, ліхтариком і лідарним датчиком, що обертається на 360°. Робота-собаку приводять у рух 12 двигунів, по три на кожну ногу, що дозволяє йому плавно маневрувати на різних поверхнях і виконувати трюки, подібні до трюків справжнього собаки. Робопод здатен пересуватися по складних ландшафтах, включаючи сходи та скелясті поверхні.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відбувається на Покровському напрямку і де окупанти мають успіх.