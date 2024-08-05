Робосабаки против россиян: на Торецком направлении ВСУ используют новые технологии (фото, видео)

Украинские бойцы тестируют новых помощников

Сложная ситуация на фронте Донецкой области заставляет наших защитников прилагать максимум усилий, чтобы остановить продвижение оккупантов. Так, на Торецком направлении украинские военные используют роботов-собак.

Подходящие фото опубликовала бригада "Kurt & Company". Отмечается, что во время уличных боев в Торецке бойцы 28-й ОМБр ВСУ используют роботов-собак Unitree Go 2 Pro.

На видео, которые появились в сети, видно, что роботизированные помощники ходят по городу и выполняют разведывательную функцию. Ситуация в Торецке сложная, поэтому вместе с дронами бойцы применяют механизированных собак.

"От Копей и Луков много поколений назад, мы перешли к Оружию с искусственным интеллектом. Уже тестируем, скоро устроим "Ад" для непрошенных гостей", — именно так подписали бойцы видео в Instagram.

По данным военных, россияне расширили "серую зону", где продолжаются бои. До самого Торецка, а точнее до больницы на краю города, им остается 310 метров.

Характеристика роботособаки Unitree Go 2:

высота 40,6 см;

длина 68,6 см;

вес 15 кг;

максимальной скоростью движения 2,5 метра в секунду.

Он оснащен камерой, фонариком и вращающимся на 360° лидерным датчиком. Робота-собаку приводят в движение 12 двигателей, по три на каждую ногу, что позволяет ему плавно маневрировать на разных поверхностях и выполнять трюки, подобные трюкам настоящей собаки. Робопод способен передвигаться по сложным ландшафтам, включая лестницу и скалистые поверхности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что происходит на Покровском направлении и где кафиры имеют успех.