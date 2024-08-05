Тяжелая ситуация на Покровском направлении: где враг имеет успехи (карта)

Украинским войскам будет тяжело, поскольку потеря Очеретино позволила террористам превратить его в логистический хаб

На фронте в Донецкой области сложилась тяжелая ситуация на Покровском направлении. Российские террористы активно штурмуют на ряде участков, имея иногда тактические успехи, которые могут представлять угрозу для подразделений Вооруженных сил Украины на соседних позициях.

Об этом пишет проект Deep State. Так, российские террористы штурмуют позиции ВСУ возле населенного пункта Желанное, имеют некоторые успехи и пытаются обойти украинские подразделения с флангов.

"Данный манёвр ставит под угрозу группировку Сил Обороны на восточном берегу реки Волчья. Кацап продолжает штурмовать Желанное с запада и уже находится на окраинах Сергеевки", – отмечается в сообщении.

Кроме этого, террористы пытаются штурмовать Ивановку, а н/п Лисичное – обойти. Украинские войска усиливают свои позиции, однако террористы лезут, как тараканы, а панацеи против большого превосходства в живой силе пока нет.

"Предыдущие дни значительная часть атак была отбита, но противник подтянул за субботу свежие штурмовые отряды из Очеретино. Очеретино — это главный хаб врага и его потеря в апреле этого года еще не раз вылезет боком", — резюмировал проект.

Ранее "Телеграф" сообщал, что проект DeepState основал новую инициативу для военных. Речь идет о предоставлении правовой помощи бойцам, защищающим Украину на передовой.

Также стало известно, что россияне продвигаются в Часовом Яру. Этот важный для ВСУ город тоже находится в Донецкой области.