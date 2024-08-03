Учитывая ситуацию на фронте, украинскому президенту просто не оставили выбора "партнеры"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас не оставляют другого выбора, чем сажаться за стол переговоров с российскими террористами. Сейчас все ведет только к этому варианту – ситуация на фронте, ситуация в армии, нежелание "партнеров" с Запада давать больше оружия и делать это быстрее.

Об этом пишет немецкое издание WELT. В материале приводится ряд причин, почему у Зеленского очень скоро не будет иного выхода, кроме переговоров.

В частности, на фронте ситуация очень тяжелая. Украине не хватает всего – солдат, боеприпасов, вооружения. Западные страны либо не готовы, либо не хотят поставлять больше вооружения и боеприпасов, к тому же не способны делать это быстрее, чем раньше. Тем временем российские террористы только в Донецкой области атакуют с семи направлений и могут прорвать оборону где угодно.

Издание отмечает, что визит министра иностранных дел Украины в Китай демонстрирует, что Зеленский начал медленное продвижение к переговорам с россиянами. Президент потихоньку готовит к этому население Украины, при этом западные дипломаты из стран-"партнеров", отмечает издание, пытаются заставить Зеленского смириться с тем, что Крым якобы потерян навсегда.

Как сообщалось ранее, в России выразили готовность к переговорам с Украиной, но отказались делать это в рамках Саммита мира.

Отметим, что сейчас в Украине уже длительное время растет количество людей, не отрицающих идею начала мирных переговоров с Россией. Впрочем, противников этой идеи до сих пор большинство.