З огляду на ситуацію на фронті, українському президенту просто не залишили вибору "партнери"

Президенту України Володимиру Зеленському зараз не залишають вибору, аніж садитися за стіл переговорів з російськими терористами. Зараз все веде тільки до цього варіанту – ситуація на фронті, ситуація в армії, небажання "партнерів" з Заходу давати більше зброї та робити це швидше.

Про це пише німецьке видання WELT. У матеріалі наводиться низка причин, чому в Зеленського дуже скоро не буде іншого виходу окрім переговорів.

Зокрема на фронті ситуація дуже важка. Україні не вистачає усього – солдат, боєприпасів, озброєння. Західні країни або не готові, або не хочуть постачати більше озброєння та боєприпасів, до того ж не здатні робити це швидше, ніж раніше. Тим часом російські терористи тільки у Донецькій області атакують з семи напрямків та можуть прорвати оборону будь-де.

Видання зазначає, що візит міністра іноземних справ України до Китаю демонструє, що Зеленський почав повільне просування до переговорів з росіянами. Президент потихеньку готує до цього населення України, при цьому західні дипломати з країн-"партнерів", окремо зазначає видання, намагаються примусити Зеленського змиритися з тим, що Крим нібито втрачений назавжди.

Як повідомлялося раніше, у Росії висловили готовність до переговорів з Україною, але відмовилися робити це в рамках Саміту миру.

Зазначимо, що зараз в Україні вже тривалий час зростає кількість людей, які не заперечують ідеї початку мирних переговорів з Росією. Втім, противників цієї ідеї досі більшість.