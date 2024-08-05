Важка ситуація на Покровському напрямку: де ворог має успіхи (карта)

Українським військам буде важко, оскільки втрата Очеретино дозволила терористам перетворити його на логістичний хаб

На фронті у Донецькій області склалася важка ситуація на Покровському напрямку. Російські терористи активно штурмують на низці ділянок, маючи подекуди тактичні успіхи, які можуть нести загрозу для підрозділів Збройних сил України на сусідніх позиціях.

Про це пише проєкт Deep State. Так, російські терористи штурмують позиції ЗСУ біля населеного пункту Желанне, мають там деякі успіхи та намагаються обійти українські підрозділи з флангів.

"Даний маневр ставить під загрозу угрупування Сил Оборони на східному березі річки Вовча. Кацап продовжує штурмувати Желанне із заходу та вже перебуває на околицях Сергіївки", – зазначається у повідомленні.

Окрім цього, терористи намагаються штурмувати Іванівку, а н/п Лисичне – обійти. Українські війська посилюють свої позиції, проте терористи лізуть, як таргани, а панацеї проти великої переваги у живій силі поки що немає.

"Попередні дні значна частина атак була відбита, але противник підтягнув за суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного. Очеретине — це головний хаб ворога і його втрата у квітні цього року ще на раз вилізе боком", – резюмував проєкт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проєкт DeepState започаткував нову ініціативу для військових. Йдеться про надання правової допомоги бійцям, які захищають Україну на передовій.

Також стало відомо, що росіяни просуваються у Часовому Яру. Це важливе для ЗСУ місто теж знаходиться у Донецькій області.