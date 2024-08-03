Російська артилерія усе? На фронті засікли цікаву зброю

Черговий Франкенштейн із двох гармат розкрив одну важливу деталь

Нестача артилерії змушує російських окупантів кидати у бій дедалі старіші зразки знарядь. Хоча деякі з них, як створена за Сталіна гармата М-46 мають непогані показники, поява інших на полі бою викликає подив навіть у експертів.

Так, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко показав кадри застосування на передовій гармати А-218 130 мм. Ця зброя встановлюється на кораблі як флотська артсистема АК-130.

АК-130 є баштовою установкою з двома гарматами відповідного калібру і була прийнята на озброєння в 1985 році. Це досить вдала система – дві гармати завдяки автоматичній подачі боєприпасів розвивають скорострільність до 90 снарядів за хвилину. Застосовується ця баштова установка вагою 25 тонн для стрільби по наземних, повітряних та морських цілях.

Гармата А-218 на лафеті старої М-46

"Отже. Для розуміння – гармата цієї унікальної артилерійської системи – один із двох стволів калібру 130-мм флотської системи А-218, якою оснащувалися корабельні артсистеми АК-130. АЛЕ! Лафет застосовується тут від сухопутної гармати 130-мм корпусної артилерії М-46! Скажу чесно, від такого я навіть у легкому дисонансі. Симбіоз АК-130 та М-46 у дії. Невже у РОВ справді все настільки х***о?", — не приховує емоцій Олександр Коваленко.

Дійсно, дві гармати А-218, встановлені на кораблі, здатні створити високу щільність вогню, однак одна гармата на суші, позбавлена автоматичної подачі снарядів, втрачає свою головну перевагу – скорострільність. Тепер вона буде обмежена фізичними можливостями бійців, які носять вручну снаряди. До того ж для стрілянини А-218 може використовувати лише один вид снарядів – фугасний, наприклад, Ф-44.

Морська гармата А-218

У той же час сам снаряд досить потужний – при вазі 33 кг несе 3,5 кг вибухівки, а дальність стрільби зброї становить до 23 км. Щоправда, в умовах сухопутного використання на лафеті, а не на корпусі корабля, дальність А-218 може виявитися значно нижчою.

Ймовірно, поява морської зброї на суші стала результатом катастрофічних втрат російської артилерії. Так, як пише Олександр Коваленко, у липні було знищено 1487 гармат та мінометів, що є абсолютним рекордом з 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, що росіяни постійно намагаються пристосувати зброю із кораблів для боїв на суші. В результаті виходять все більш екзотичні зразки техніки.