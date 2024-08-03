Російська артилерія усе? На фронті засікли цікаву зброю
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Черговий Франкенштейн із двох гармат розкрив одну важливу деталь
Нестача артилерії змушує російських окупантів кидати у бій дедалі старіші зразки знарядь. Хоча деякі з них, як створена за Сталіна гармата М-46 мають непогані показники, поява інших на полі бою викликає подив навіть у експертів.
Так, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко показав кадри застосування на передовій гармати А-218 130 мм. Ця зброя встановлюється на кораблі як флотська артсистема АК-130.
АК-130 є баштовою установкою з двома гарматами відповідного калібру і була прийнята на озброєння в 1985 році. Це досить вдала система – дві гармати завдяки автоматичній подачі боєприпасів розвивають скорострільність до 90 снарядів за хвилину. Застосовується ця баштова установка вагою 25 тонн для стрільби по наземних, повітряних та морських цілях.
"Отже. Для розуміння – гармата цієї унікальної артилерійської системи – один із двох стволів калібру 130-мм флотської системи А-218, якою оснащувалися корабельні артсистеми АК-130. АЛЕ! Лафет застосовується тут від сухопутної гармати 130-мм корпусної артилерії М-46! Скажу чесно, від такого я навіть у легкому дисонансі. Симбіоз АК-130 та М-46 у дії. Невже у РОВ справді все настільки х***о?", — не приховує емоцій Олександр Коваленко.
Дійсно, дві гармати А-218, встановлені на кораблі, здатні створити високу щільність вогню, однак одна гармата на суші, позбавлена автоматичної подачі снарядів, втрачає свою головну перевагу – скорострільність. Тепер вона буде обмежена фізичними можливостями бійців, які носять вручну снаряди. До того ж для стрілянини А-218 може використовувати лише один вид снарядів – фугасний, наприклад, Ф-44.
У той же час сам снаряд досить потужний – при вазі 33 кг несе 3,5 кг вибухівки, а дальність стрільби зброї становить до 23 км. Щоправда, в умовах сухопутного використання на лафеті, а не на корпусі корабля, дальність А-218 може виявитися значно нижчою.
Ймовірно, поява морської зброї на суші стала результатом катастрофічних втрат російської артилерії. Так, як пише Олександр Коваленко, у липні було знищено 1487 гармат та мінометів, що є абсолютним рекордом з 24 лютого 2022 року.
Зазначимо, що росіяни постійно намагаються пристосувати зброю із кораблів для боїв на суші. В результаті виходять все більш екзотичні зразки техніки.