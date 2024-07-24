У ворога стає дедалі більше "сталінських" ретро-гармат. Експерти пояснюють, чому це погана новина

Незважаючи на вік, гармата є грізною зброєю завдяки одній важливій особливості

З середини липня у відкритому доступі зросла кількість відеороликів зі старим радянським 130-мм знаряддям М-46, чиє виробництво почали ще за Йосипа Сталіна. Проте ця техніка залишається грізною силою на полі бою.

Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Експерт наголошує, що РФ почала використовувати цю зброю з кінця 2023 року і це цілком логічний крок із боку ворога.

Число М-46, що перекидаються на передову, так зросло, що наслідком цього іноді навіть стають ДТП. Так, у Ростовській області "Камаз", що тягнув за собою зброю, розчавив цивільне авто. Швидше за все, це пояснюється тим, що через слабкі колеса гармату можна перевозити на швидкості не вище 40 км/год. А вага зброї майже 8,5 тонн робить її вкрай неповороткою.

Аварія з М-46

Але все це, як наголошує Олександр Коваленко, не позбавляє її головної позитивної якості – досить високої дальності стрілянини.

"М-46 була виведена зі зберігання як елемент протидії західній артилерії 155-мм, що має перевагу над радянськими/російськими 152-мм і 122-мм за точністю і дальністю. Стара ж радянська гармата М-46 має дальність стрільби штатним пострілом на 27,5 км. Проблема тільки в тому, що радянські боєприпаси 53-ВОФ-482В і 3ВОФ43в придатному для застосування стані практично не збереглися, а їхнє виробництво в сучасній Росії відсутнє. Але ж є Іран і КНДР", - пояснює експерт.

Снаряди до М-46 з Ірану

Справді, бійці Сил оборони України неодноразово захоплювали іранські снаряди до М-46. За словами Олександра Коваленка, Іран має велику кількість цих гармат, так само як і КНДР. При цьому Іран має нове покоління 130-мм боєприпасів підвищеної потужності з дальністю поразки цілі до 44 км.

Як пояснює Олександр Коваленко, поява в зоні БД М-46 це один із доказів виснаження російських запасів та резервів.

"Можна скільки завгодно сміятися з сімдесятирічної бабусі М-46, але це не той випадок, коли подібні глузування доречні. М-46 і справді є проблемою в зоні бойових дій, виводячи гаубичне протистояння на паритетний рівень за дальністю поразки цілей", — закликає поставитися всерйоз до появи на передовій російській гармати експерт.

Зазначимо, що з осені 2023 М-46 активно використовує і Україна. Відповідні гармати було передано ЗСУ Фінляндією, яка має великий запас цих гармат – до 300 одиниць, раніше куплених ще СРСР.