У врага становится все больше "сталинских" ретро-пушек. Эксперты объясняют, почему это плохая новость

Несмотря на возраст пушка является грозным оружием благодаря одной важной особенности

С середины июля в открытом доступе выросло число видеороликов со старым советским 130-мм орудием М-46, чье производство начали еще при Иосифе Сталине. Тем не менее, эта техника остается грозной силой на поле боя.

Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Эксперт подчеркивает, что РФ начала использовать это орудие с конца 2023 года и это вполне логичный шаг с стороны врага.

Число М-46 перебрасываемых на передовую так выросло, что следствием этого иногда даже становятся ДТП. Так, в Ростовской области "Камаз", тащивший за собой орудие, раздавил гражданское авто. Скорее всего, это объясняется тем, что из-за слабых колес пушку можно перевозить на скорости не выше 40 км/ч. А вес орудия почти в 8,5 тонн делает ее крайне неповоротливой.

Авария с М-46

Но все это, как подчеркивает Александр Коваленко, не лишает ее главного положительного свойства – достаточно высокой дальности стрельбы.

"М-46 была выведена с хранения как элемент противодействия западной артиллерии 155-мм, имеющей превосходство над советскими/российскими 152-мм и 122-мм по точности и дальности. Старая же советская пушка М-46 имеет дальность стрельбы штатным выстрелом на 27,5 км. Проблема только в том, что советские боеприпасы 53-ВОФ-482В и 3ВОФ43в пригодном для применения состоянии практически не сохранились, а их производство в современной России отсутствует. Но есть же Иран и КНДР!", — поясняет эксперт.

Снаряды к М-46 из Ирана

Действительно, бойцы Сил обороны Украины не раз захватывали иранские снаряды к М-46. По словам Александра Коваленко, Иран обладает большим количеством этих пушек, равно как и КНДР. При этом у Ирана есть новое поколение 130-мм боеприпасов повышенной мощности с дальностью поражения цели до 44 км.

Как поясняет Александр Коваленко, появление в зоне БД М-46 это одно из доказательств истощения российских запасов и резервов.

"Можно сколько угодно смеяться над семидесятилетней старушкой М-46, но это не тот случай, когда подобные насмешки уместны. М-46 и вправду представляет собой проблему в зоне боевых действий, выводя гаубичное противостояние на паритетный уровень по дальности поражения целей", — призывает отнестись всерьез к появлению на передовой российской пушки эксперт.

Отметим, что с осени 2023 года М-46 активно использует и Украина. Соответствующие пушки были переданы ВСУ Финляндией, имеющей большой запас этих орудий – до 300 единиц, ранее купленных еще в СССР.