Российская артиллерия все? На фронте засекли любопытное орудие

Очередной Франкенштейн из двух пушек раскрыл одну важную деталь

Нехватка артиллерии вынуждает российских оккупантов бросать в бой все более старые образцы орудий. Хотя некоторые из них, как созданная при Сталине пушка М-46 имеют неплохие показатели, появление других на поле боя вызывает удивление даже у экспертов.

Так, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко показал кадры применения на передовой 130 мм пушки А-218. Это орудие устанавливается на корабли в качестве флотской артсистемы АК-130.

АК-130 являет собой башенную установку с двумя орудиями соответствующего калибра и была принята на вооружение в 1985 году. Это довольно удачная система – две пушки, благодаря автоматической подаче боеприпасов, развивают скорострельность до 90 снарядов в минуту. Применяется эта башенная установка весом в 25 тонн для стрельбы по наземным, воздушным и морским целям.

Пушка А-218 на лафете старой М-46

"Итак. Для понимания — пушка этой уникальной артиллерийской системы — один из двух стволов калибра 130-мм флотской системы А-218, которой оснащались корабельные артсистемы АК-130. НО! Лафет применяется здесь от сухопутной 130-мм пушки корпусной артиллерии М-46! Скажу честно, от такого даже я в лёгком диссонансе. Симбиоз АК-130 и М-46 в действии. Неужели у РОВ и вправду всё настолько х***о?", — не скрывает эмоций Александр Коваленко.

Действительно, две пушки А-218, установленные на корабле, способны создать высокую плотность огня, однако одно орудие на суше, лишенное автоматической подачи снарядов, теряет свое главное преимущество – скорострельность. Теперь она будет ограничена физическими возможностями бойцов, которые вручную носят снаряды. К тому же для стрельбы А-218 может использовать только один вид снарядов – фугасный, например, Ф-44.

Морская пушка А-218

В то же время сам снаряд довольно мощный – при весе в 33 кг несет 3,5 кг взрывчатки, а дальность стрельбы самого орудия составляет до 23 км. Правда, в условиях сухопутного использования на лафете, а не на корпусе корабля, дальность А-218 может оказаться значительно ниже.

Вероятно, появление морского орудия на суше стало результатом катастрофических потерь российской артиллерии. Так, как пишет Александр Коваленко, в июле были уничтожены 1487 пушек и минометов, что является абсолютным рекордом с 24 февраля 2022 года.

Отметим, что россияне постоянно пытаются приспособить оружие с кораблей для боев на суше. В результате, получаются все более экзотические образцы техники.