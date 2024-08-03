Колишній регіонал воює на фронті: його підрозділ затрофеїв російський танк

Пішов добровольцем у 2022 році

Колишній регіонал Юрій Павленко захищає Україну на передовій, де відзначився неабияким успіхом. Його підрозділ зумів затрофеїти російський танк.

Про це розповіла його двоюрідна сестра, співачка Марія Бурмака в інтерв’ю Анатолію Суханову. За її словами, Павленко, попри те, що має трьох дітей, вирішив стати на захист країни.

"Він воює зараз. Він зараз служить. В нього троє дітей, але він пішов служити і служить його старший син. Він дуже достойно служить, навіть серед його трофеїв… Його підрозділ забрав танк", — розповіла Бурмака.

Також, за її словами, вихід документального фільму "Будинок "Слово" у 2017 році відбувся, не в останню чергу, саме завдяки Павленку.

"Дуже велика його роль. Він був копродюсером цього фільму і Тарас Томенко це його дитячий друг зі школи", — розповіла Бурмака.

Юрій Павленко

Український політик, державний діяч, Уповноважений Президента України з прав дитини (з 11 серпня 2011 до 24 лютого 2014). Колишній Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту, голова Житомирської обласної державної адміністрації, член Ради національної безпеки і оборони України (2007 рік).

Народний депутат України IV, V, VI, VIII, IX скликань від парії ОПЗЖ.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, як стверджує він сам, з 24 лютого приєднався до 130-го батальйону ТРО Києва (за законом нардеп не може поєднувати свої повноваження та службу в армії, тому Павленко, за його ж словами, приєднався формально до добровольчого формування "Воля", яке, відповідно до запиту командира, направило його до 130-го батальйону ТРО), в якому він виконував усі поставлені командуванням завдання: під Ірпенем, а з 9 квітня 2022 року — у Харківській області.

У червні 2022 року Павленко в інтерв’ю назвав зрадниками Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Рената Кузьміна.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Раді пояснили, чому нардепів не мобілізують на фронт. Загалом у Верховній Раді 180 військовозобов’язаних народних обранців.