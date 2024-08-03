Бывший регионал сражается на фронте: его подразделение затрофеело российский танк

Пошел добровольцем в 2022 году

Бывший регионал Юрий Павленко защищает Украину на передовой, где отметился большим успехом. Его подразделение сумело затрофеить российский танк.

Об этом рассказала его двоюродная сестра, певица Мария Бурмака в интервью Анатолию Суханову. По ее словам, Павленко, несмотря на то, что у него трое детей, решил стать на защиту страны.

"Он воюет сейчас. Он сейчас служит. У него трое детей, но он пошел служить и служит его старший сын. Он достойно служит, даже среди его трофеев… Его подразделение забрало танк", — рассказала Бурмака.

Также, по ее словам, выход документального фильма "Дом "Слово" в 2017 году состоялся, не в последнюю очередь, именно благодаря Павленко.

"Очень велика его роль. Он был копродюсером этого фильма и Тарас Томенко это его детский друг со школы", — рассказала Бурмака.

Юрий Павленко

Украинский политик, государственный деятель, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (с 11 августа 2011 года до 24 февраля 2014 года). Бывший Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта, председатель Житомирской облгосадминистрации, член Совета национальной безопасности и обороны Украины (2007 год).

Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII, IX созывов от парии ОПЗЖ.

С начала полномасштабной войны России против Украины, как утверждает он сам, с 24 февраля присоединился к 130-му батальону ТРО Киева (по закону нардеп не может совмещать свои полномочия и службу в армии, поэтому Павленко, по его словам, присоединился формально к добровольческому формированию "Воля", которое, согласно запросу командира, направило его в 130-й батальон ТРО), в котором он выполнял все поставленные командованием задачи: под Ирпенем, а с 9 апреля 2022 года — в Харьковской области.

В июне 2022 года Павленко в интервью назвал предателями Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Рената Кузьмина.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Раде объяснили, почему нардепов не мобилизуют на фронт. В Верховной Раде 180 военнообязанных народных избранников.