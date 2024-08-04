Не дожил до 60-летия два месяца: на фронте погиб депутат из Черновцов

Он также был известным краеведом

В Украине ежедневно гибнут защитники государства. На этот раз печальная весть пришла на Буковину.

На фронте погиб депутат многих созывов Черновицкого городского совета Дмитрий Сирман. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Олег Сирман.

Его гибель подтвердил и мэр Черновцов Роман Кличук. Он отметил, что Сирман был настоящим патриотом.

"Дмитрий Онуфриевич отдавал всего себя местному самоуправлению и общественной работе, работая на благо Черновцов. Его преданность, активная позиция и вклад в развитие общества оставят после себя вечный след в истории нашего города и в сердцах его жителей. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", — написал городской голова.

Народный депутат из Черновцов Сергей Рудык также прокомментировал его гибель. Он подчеркнул, что Сирман был великим украинцем и патриотом.

Дмитрий Сирман и Сергей Рудык

"С первых дней масштабной войны он ушел добровольцем. Не пользовался никакой возможностью демобилизоваться. 1 октября должен был праздновать свое 60-летие. В мирной жизни Дмитрий работал заместителем городского головы Черновцов, руководил городским департаментом ЖКХ, был моим помощником в прошлом созыве. За время войны мы виделись дважды – в Покровске и под Комышувахой. Привозил мне домашнюю закатку от жены Гали. Говорили, шутили, строили планы… Пусть тебе там будет легко, друг, и присматривай за нами", – написал Рудик на своей странице в Facebook.

Напомним, на фронте погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий. Он присоединился к ВСУ в феврале 2022 года и служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.