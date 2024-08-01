Без отца осталось семь детей: боец из Кривого Рога погиб в русском плену

После "Азовстали" Юрий попал в плен

Украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога погиб в плену. Русские пытали его, а затем, вероятно, расстреляли.

Об этом сообщает издание "Свои. Кривой Рог". Отмечается, что защитник пошел воевать в феврале 2022 года.

Бойцу было 47 лет. Без отца осталось семеро детей. Жена воина также была в плену, но ее удалось спасти во время одного из обменов. Она сообщила родным, что Юрий жив после своего возвращения. А впоследствии мошенники пытались воспользоваться этим и звонили по телефону родственникам воина, пытаясь выбить деньги за "голос папы". Также хотели продать его документы.

Юрий Остальные

По словам бывшей жены, Решта Юрий Георгиевич находился на "Азовстали" в начале войны. После попал в плен, где его пытали. Недавно родным передали тело убитого с тремя пулевыми ранениями в груди и одним – в голове.

"Попал в плен, где ему пришлось пройти пытки и издевательства. К сожалению, выжить в противостоянии с убийцами Юрию не удалось. Недавно родным передали его тело", — говорится в сообщении местного паблика.

В среду, 31 июля, в Кривом Роге простились с погибшим героем Юрием Рештой.

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