Спасал жизни и вытаскивал из ада побратимов: на фронте погиб студент-магистр

Воину было 32 года

В боях за Украину погиб студент-магистр факультета педагогики и психологии Тернопольского национального педагогического университета (ТНПУ) Тарас Гондз. Трагедия произошла 13 июля 2024 во время обстрела в Донецкой области.

Об этом сообщается на странице ВУЗа. Там отметили, что мужчина запомнился добрым и светлым человеком, который всегда был готов прийти на помощь.

"Тарас был чрезвычайно искренним и светлым человеком, всегда готов поддержать, помочь… Проклятая война веселого и беззаботного юноши превратила в мужественного и достойного мужчину, бесстрашного и чрезвычайно дисциплинированного воина", — говорится в сообщении.

Еще год назад в аудитории родного университета Тарас сдавал квалификационный экзамен по психологии. После объявления результатов студенты и преподаватели ему аплодировали стоя. Его благодарили за героизм и мужество, за то, что он защищает свою Родину.

"Мы знали, что защищать бакалаврскую работу на тему "Особенности психологической готовности мобилизованных военнослужащих к ведению боевых действий" Тарасу придется уже с передовой. Ведь, несмотря на отпуск, его срочно вызвали вернуться к исполнению своих обязанностей", — рассказали в университете.

Тарас проявил себя как настоящий герой, ведь на фронте он неоднократно спасал жизни своих побратимов.

"Мы не знали тогда, что в последний раз его обнимаем, просим беречь себя и вернуться живым и здоровым… На войне Тарас много раз спасал человеческие жизни, вытаскивал из ада своих побратимов. Вот только себя не смог уберечь…", — добавили в ТНПУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб гражданин Грузии, доброволец Зураб Иашвили. Он долго боролся за жизнь после тяжелого ранения, но чудо, к сожалению, не произошло.