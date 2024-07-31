В российском плену погиб защитник Мариуполя, что о нем известно (обновлено)

Попал в русский плен весной 2022 года

Защитник Мариуполя, 55-летний Александр Ищенко, служивший водителем в полку "Азов", погиб в плену. Мужчина находился в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону и был одним из 22 азовцев, которых судят в России якобы за терроризм.

О гибели украинского военнослужащего сообщили российские СМИ, в том числе издание "Медуза". Отмечается, что о смерти мужчины сообщил его адвокат.

"Дата и причина смерти названы не были. Адвокат попросил суд требовать справки о смерти Ищенко, суд удовлетворил его требование. В течение заседания 31 июля суд завершил исследование доказательств по делу, но к дебатам не перешел, чтобы дождаться из СИЗО документов о смерти Ищенко" , – говорится в новости.

Впоследствии информацию о смерти пленника Ищенко подтвердил и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что, по словам дочери погибшего, защитник умер еще 9 дней назад, но Украину официально об этом не известили. Также россияне не предоставили информацию о причине смерти военного.

Александр Ищенко

Украинскому воину было 55 лет. Известно, что он родился в Мариуполе и был женат.

Александр Ищенко в суде 22 ноября 2023 года

Мужчина был моряком, вернулся в Украину с рейса за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину.

25 февраля 2022 г. он вступил в территориальную оборону полка специального назначения "Азов" как военный водитель. Весной 2022 года в Мариуполе он попал в плен, а затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами.

Все они в разное время служили в "Азове" по контракту или были вольнонаемными служащими. Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", другие к моменту российского вторжения уже покинули службу и были задержаны у себя дома или во время так называемой "фильтрации". Двоих — Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского — уже обменяли на российских военнопленных и сейчас "судят" заочно.

Александр Ищенко "обвинялся" по двум статьям — об участии в деятельности террористической организации и попытке насильственного захвата власти. По "делу" также проходят девять женщин, большинство из них — кухарки, которые готовили еду для военнослужащих полка "Азов".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в российском плену погиб Ковельский защитник : он был многодетным отцом.