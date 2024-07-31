У російському полоні загинув захисник Маріуполя, що про нього відомо

Потрапив до російського полону навесні 2022 року

Захисник Маріуполя, 55-річний Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов", загинув у російському полоні. Чоловік перебував у СІЗО-5, що у Ростові-на-Дону і був одним з 22 азовців, яких судять у Росії нібито за тероризм.

Про загибель українського військовослужбовця повідомили російські ЗМІ, зокрема видання "Медуза". Зазначається, що про смерть чоловіка повідомив його адвокат.

"Дата та причина смерті названі не були. Адвокат попросив суд вимагати довідки про смерть Іщенка, суд задовольнив його вимогу. Впродовж засідання 31 липня, суд завершив дослідження доказів у справі, але до дебатів не перейшов, щоб дочекатися із СІЗО документів про смерть Іщенка", — йдеться у новині.

Олександр Іщенко

Українському воїну було 55 років. Відомо, що народився у Маріуполі та був одружений.

Олександр Іщенко у суді 22 листопада 2023 року

Чоловік був моряком, повернувся в Україну з рейсу за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

25 лютого 2022 року він вступив у територіальну оборону полку спеціального призначення "Азов" як військовий водій. Навесні 2022 року в Маріуполі він потрапив до російського полону, а потім став фігурантом кримінальної справи разом із ще 23 українцями.

Усі вони у різний час служили в "Азові" за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Деякі брали участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані у себе вдома або під час так званої "фільтрації". Двох — Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського — вже обміняли на російських військовополонених і нині "судять" заочно.

Олександр Іщенко "звинувачувався" за двома статтями — про участь у діяльності терористичної організації та спробі насильницького захоплення влади. У "справі" також проходять дев'ять жінок, більшість із них — кухарки, які готували їжу для військовослужбовців полку "Азов".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у російському полоні загинув захисник з Ковеля: він був багатодітним батьком.