Сколько целей сбили Воздушные силы за все полномасштабное вторжение: ВСУ поразили статистикой

Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов

За два с половиной года полномасштабной войны в Украине Воздушные силы уничтожили 8 тысяч вражеских воздушных целей. Речь как о ракетах, так и о самолетах и вертолетах.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что сами украинские пилоты за этот период совершили более 20 тысяч различных вылетов.

"За два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство – на боевое применение авиационных средств поражения", — говорится в сообщении.

В ВС ВСУ подчеркнули, что все это стало возможным благодаря мощной поддержке наших западных партнеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты продолжают нести большие потери на фронте не только в личном составе, но и в технике. 15-21 июля, было зафиксировано два рекорда вражеских потерь. Речь идет об уничтожении автотехники и беспилотных летательных аппаратов российских захватчиков.