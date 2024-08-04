Скільки цілей збили Повітряні сили за все повномасштабне вторгнення: ЗСУ вразили статистикою

Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів

За два з половиною роки повномасштабної війни в Україні Повітряні сили знищили 8 тисяч ворожих повітряних цілей. Мова як про ракети, так і про літаки та гелікоптери.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Зазначається, що самі українські пілоти за цей період здійснили понад 20 тисяч вильотів.

"За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження", — йдеться у повідомленні.

У ЗС ЗСУ наголосили, що все це стало можливим завдяки потужній підтримці наших західних партнерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на фронті не лише в особовому складі, а й у техніці. 15-21 липня, було зафіксовано два рекорди ворожих втрат. Йдеться про знищення автотехніки та безпілотних літальних апаратів російських загарбників.