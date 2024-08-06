Сырский держит руку на пульсе: Зеленский отчитался о важном решении Ставки и ситуации на фронте

Украина активно работает с партнерами над вооружением ВСУ

Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, главной темой которой была тяжелая ситуация на фронте, а также производство собственных дронов и ракет.

Как отметил глава государства, особое внимание было уделено самым горячим направлениям — Покровскому, Торецкому и Харьковскому.

Во время ставки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал по видеосвязи. Ведь он на фронте и "держит ситуацию под личным контролем".

О прогнозах развития ситуации и ближайших целей российских войск было доложено в Главном управлении разведки (ГУР) и Службе внешней разведки (СВР).

"Вопрос номер два — собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина", — добавил Зеленский.

Во время этой Ставки было направлено дополнительное финансирование на ракетную программу Украины, чтобы было больше боеприпасов собственного производства.

Президент выделил доклад министра обороны Рустема Умерова о насыщении оружием и техникой дополнительных бригад. В настоящее время Украина активно работает с партнерами по этому вопросу.

Напомним, что Генштаб рассказал о ситуации на Покровском направлении. Уже известны детали атак и обороны ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ отрицают продвижение оккупантов в Часовом Яру.