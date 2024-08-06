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Более 40 вражеских штурмов в сутки: Генштаб назвал самое горячее направление фронта, карты

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
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Автор
Украинские защитники Новость обновлена 06 августа 2024, 10:59
Украинские защитники. Фото Генштаб ВСУ

Самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении

Российские войска продолжают атаковать позиции Вооруженных сил Украины. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении.

Там за минувшие сутки, 5 августа, российские захватчики 41 раз пытались прорвать оборону, которую выстроили украинские защитники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

Не менее сложная ситуация на Торецком направлении. При поддержке авиации враг совершил 26 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

Активные действия враг продолжал также и на Харьковском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских подразделений. Основные усилия захватчики прилагали в районах Петропавловки, Берестовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские войска отбили десять атак путинских оккупантов недалеко от Макеевки, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении наши воины пресекли 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь на 6 августа враг атаковал Киевщину.

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