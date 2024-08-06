Более 40 вражеских штурмов в сутки: Генштаб назвал самое горячее направление фронта, карты
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Самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении
Российские войска продолжают атаковать позиции Вооруженных сил Украины. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении.
Там за минувшие сутки, 5 августа, российские захватчики 41 раз пытались прорвать оборону, которую выстроили украинские защитники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.
Не менее сложная ситуация на Торецком направлении. При поддержке авиации враг совершил 26 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.
Активные действия враг продолжал также и на Харьковском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.
На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских подразделений. Основные усилия захватчики прилагали в районах Петропавловки, Берестовой и Стельмаховки.
На Лиманском направлении украинские войска отбили десять атак путинских оккупантов недалеко от Макеевки, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении наши воины пресекли 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь на 6 августа враг атаковал Киевщину.