"Вопрос времени": уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону" раскрыло большую тайну оккупантов в Крыму

На сегодняшний день враг имеет в Черном море еще три подводные лодки аналогичного проекта "Варшавянка"

Уничтожение подводной лодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму говорит о том, что Россия не может проводить ремонт своих субмарин в Черном море. В связи с этим, вывод остальных подлодок — лишь вопрос времени.

Такое мнение выражают аналитики Defence Express. По их словам, основным ремонтным заводом подлодок в Черном море в РФ является именно Севастопольский морской завод.

"Хотя и он не всегда мог выполнять необходимые работы и порой российским подлодкам необходимо было совершать походы вокруг Европы, чтобы пройти плановые ремонты на "Кронштадтском морском заводе", — говорится в материале.

На сегодняшний день враг имеет в Черном море еще три подводные лодки аналогичного проекта "Варшавянка": Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино", а также проекта "Палтус" Б-871 "Алроса".

Для них закрыта возможность выхода из Черного моря, так как Турция перекрыла пролив Босфор. Так, единственная возможная альтернатива — судоремонтный завод в Новороссийске. Но есть важный нюанс — он никогда не занимался подводными лодками.

Аналитики подчеркивают, что пока все указанные подлодки остались без возможности полного ремонта, их следует загнать "под удар" в Севастополь. Они добавляют, что "вывод из строя четырех подводных лодок РФ — это лишь вопрос времени".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что впервые украинские воины повредили подводную лодку "Ростов-на-Дону" 13 сентября 2023 года. Тогда по морскому заводу им. Орджоникидзе в Севастополе ударили ракетами Storm Shadow.

3 августа 2024 года был нанесен удар по этой же подводной лодке во временно оккупированном Крыму. Кроме того были существенно повреждены четыре пусковые установки С-400. Известно, что субмарина полностью затонула.

"Ростов-на-Дону" был спущен на воду в 2014 году и предназначался для запуска именно крылатых ракет. При этом во время войны в Сирии эта подлодка смогла выполнить запуск "Калибра" не поднимаясь на поверхность.