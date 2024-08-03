"Ростов" пошел ко дну: что известно об уничтоженной российской подлодке

Одним носителем "Калибров" в Черном море стало меньше

В субботу, 3 августа появилась информация о том, что в оккупированном Крыму была окончательно уничтожена российская подводная лодка "Ростов-на-Дону". Она получила серьезные повреждения в сентябре 2023 года, а теперь и вовсе пошла ко дну.

"Телеграф" напоминает о том, что известно об этой субмарине. Ее уничтожение для Украины важно в первую очередь потому, что это одна из немногих российских подлодок, способных запускать крылатые ракеты "Калибр".

Подлодки проекта 636 "Варшавянка" разрабатывались с 70-х годов для вооружения стран Варшавского договора, из-за чего и получили свое название. Однако до средины 90-х годов их строительство так и не было начато, а первая из них была построена для Китая и спущена на воду в 1997 году.

Всего у Китая с тех пор появилось 10 подводных лодок этого типа, еще 6 и 4 находятся на вооружении Вьетнама и Алжира. У россиян их 11, из которых 6 приписаны к Черноморскому флоту, а остальные к Тихоокеанскому. Еще четыре находятся в строительстве.

Основное вооружение "Варшавянок" это шесть торпедных аппаратов, однако помимо них они способны нести и другое вооружение, сред которого крылатые, противолодочные и противокорабельные ракеты.

"Ростов-на-Дону" был спущен на воду в 2014 году и предназначался для запуска именно крылатых ракет. При этом во время войны в Сирии эта подлодка смогла выполнить запуск "Калибра" не поднимаясь на поверхность.

В ночь на 13 сентября Украина нанесла удар по Крыму британскими Storm Shadow, вследствие чего "Ростов-на-Дону" получил серьезные повреждения и было ликвидировано по меньшей мере четырех членов экипажа. Это был первый случай в истории, когда подлодка была поражена крылатыми ракетами.

"Ростов-на-Дону" после обстрелов 13 сентября

Характеристики:

водоизмещение надводное — 2 350 т;

водоизмещение подводное — 3 950 т;

длина — 73,8 м;

ширина — 9,9 м;

осадка — 6,2 м;

двигатели — два дизель-генератора по 1 000 кВт, питающие главный электродвигатель, электродвигатель экономичного хода, два резервных электродвигателя;

скорость надводная 11 — 17 узлов;

скорость подводная — 20 узлов;

рабочая глубина — 240 м;

предельная глубина — 300 м;

автономность плавания — 45 суток;

экипаж — 52 человека (в том числе 12 офицеров).

Как сообщалось ранее, в России в ночь на 3 августа беспилотники массированно атаковали Ростовскую область. Взрывы слышали непосредственно в Ростове-на-Дону, Батайске, Морозовске, а на одноименном российском аэродроме начался мощный пожар после нескольких удачных попаданий.