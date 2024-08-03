"Ростов" пішов на дно: що відомо про знищений російський підводний човен

Одним носієм "Калібрів" у Чорному морі поменшало

У суботу, 3 серпня з’явилася інформація про те, що в окупованому Криму було остаточно знищено російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Він отримав серйозні пошкодження у вересні 2023 року, а тепер і зовсім пішов на дно.

"Телеграф" нагадує про те, що відомо про цю субмарину. Її знищення для України важливе насамперед тому, що це один із небагатьох російських підводних човнів, здатних запускати крилаті ракети "Калібр".

Підводні човни проєкту 636 "Варшав’янка" розроблялися з 70-х років для озброєння країн Варшавського договору, через що й отримали свою назву. Однак до середини 90-х їх будівництво так і не було розпочато, а перша з них була побудована для Китаю і спущена на воду лише в 1997 році.

Загалом у Китаю з того часу з’явилося 10 підводних човнів цього типу, ще 6 та 4 перебувають на озброєнні В’єтнаму та Алжиру. У росіян їх 11, з яких 6 приписано до Чорноморського флоту, а решту до Тихоокеанського. Ще чотири перебувають у будівництві.

Основне озброєння "Варшав’янок" це шість торпедних апаратів, проте крім них вони здатні нести й інше озброєння, серед якого крилаті, протичовнові та протикорабельні ракети.

"Ростов-на-Дону" був спущений на воду у 2014 році і призначався для запуску саме крилатих ракет. При цьому під час війни в Сирії цей підводний човен зміг виконати запуск "Калібра" не піднімаючись на поверхню.

У ніч на 13 вересня Україна завдала удару по Криму британськими Storm Shadow, внаслідок чого "Ростов-на-Дону" зазнав серйозних пошкоджень і були ліквідовані щонайменше чотири члени екіпажу. Це був перший випадок в історії, коли підводний човен був уражений крилатими ракетами.

"Ростов-на-Дону" після обстрілу 13 вересня

Характеристики:

водотоннажність надводна — 2 350 т;

водотоннажність підводна — 3 950 т;

довжина — 73,8 м;

ширина — 9,9 м;

осадка — 6,2 м;

двигуни — два дизель-генератори по 1 000 кВт, що живлять головний електродвигун, електродвигун економічного ходу, два резервні електродвигуни;

швидкість надводна 11 — 17 вузлів;

швидкість підводна – 20 вузлів;

робоча глибина — 240 м;

гранична глибина — 300 м;

автономність плавання — 45 діб;

екіпаж — 52 особи (у тому числі 12 офіцерів).

Як повідомлялося раніше, у Росії в ніч на 3 серпня безпілотники масовано атакували Ростовську область. Вибухи чули безпосередньо в Ростові-на-Дону, Батайську, Морозовську, а на однойменному російському аеродромі почалася потужна пожежа після кількох вдалих влучень.