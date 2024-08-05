"Питання часу": знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" розкрило велику таємницю окупантів у Криму

На сьогоднішній день ворог має у Чорному морі ще три підводні човни аналогічного проекту "Варшав’янка"

Знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" у тимчасово окупованому Криму свідчить, що Росія не може проводити ремонт своїх субмарин у Чорному морі. У зв’язку з цим, виведення інших підводних човнів — лише питання часу.

Таку думку висловлюють аналітики Defence Express. За їх словами, основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі в РФ є саме Севастопольський морський завод.

"Хоча і він не завжди міг виконувати необхідні роботи і часом російським підводним човнам необхідно було здійснювати походи навколо Європи, щоб пройти планові ремонти на "Кронштадтському морському заводі", — йдеться у матеріалі.

На сьогодні ворог має у Чорному морі ще три підводні човни аналогічного проєкту "Варшав’янка": Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно", а також проєкту "Палтус" Б-871" "Алроса".

Для них закрито можливість виходу з Чорного моря, оскільки Туреччина перекрила протоку Босфор. Так, єдина можлива альтернатива — судноремонтний завод у Новоросійську. Але є важливий нюанс — він ніколи не займався підводними човнами.

Аналітики наголошують, що поки всі зазначені підводні човни залишилися без можливості повного ремонту, їх слід загнати "під удар" до Севастополя. Вони додають, що "виведення з ладу чотирьох підводних човнів РФ — це лише питання часу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вперше українські воїни пошкодили підводний човен "Ростов-на-Дону" 13 вересня 2023 року. Тоді морським заводом ім. Орджонікідзе в Севастополі вдарили ракетами Storm Shadow.

3 серпня 2024 року було завдано удару по цьому ж підводному човну у тимчасово окупованому Криму. Крім того, були істотно пошкоджені чотири пускові установки С-400. Відомо, що субмарина повністю затонула.

"Ростов-на-Дону" було спущено на воду у 2014 році й призначалося для запуску саме крилатих ракет. При цьому під час війни в Сирії цей підводний човен зміг виконати запуск "Калібра" не піднімаючись на поверхню.