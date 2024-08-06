Война — день 895: россияне усиливают атаки на Часов Яр и обстреливают Украину ракетами от Ким Чен Ына

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают активную фазу своего наступления на востоке Украины, где лишь за прошлые сутки произошло более сотни боевых столкновений. Как и прежде противник проводит больше всего штурмовых действий на направлении Покровска, но почти такая же ситуация наблюдается и на Торецком направлении. В частности сложной ситуация остается вблизи Часового Яра, вокруг которого уже начинает появляться много неподтвержденных слухов. Увеличивается и количество обстрелов с применением баллистического вооружения, поскольку, по предварительным данным, россияне получили новый подарок от союзников из Северной Кореи.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В КГГА не стали исключать, что в обстреле Киева и области могли применяться северокорейские ракеты. При этом отмечается, что разрушений зафиксировано не было.

О том, что происходило 3 августа, читайте в трансляции: Война — день 892: Россия бьет ракетами и дронами, но Украина не отстает

С ситуацией в Украине за 4 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 893: F-16 в Украине и мощный прилет в Луганске

О новостях и событиях 5 августа мы рассказывали здесь: Война – день 894: тяжелая ситуация на Покровском направлении, у россиян истерика из-за F-16