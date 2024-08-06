Війна — день 895: росіяни посилюють атаки на Часів Яр і обстрілюють Україну ракетами від Кім Чен Ына

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують активну фазу свого наступу на сході України, де лише минулої доби сталося більше сотні бойових зіткнень. Як і раніше, противник проводить найбільше штурмових дій на напрямку Покровська, але майже така ж ситуація спостерігається і на Торецькому напрямку. Зокрема, складною ситуація залишається поблизу Часового Яру, навколо якого вже починає з’являтися багато непідтверджених чуток. Збільшується і кількість обстрілів із застосуванням балістичного озброєння, оскільки, за попередніми даними, росіяни отримали новий подарунок від союзників із Північної Кореї.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 6 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У КМДА не виключали, що в обстрілі Києва та області могли застосовуватися північнокорейські ракети. При цьому наголошується, що руйнувань не було зафіксовано.

Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 892: Росія б’є ракетами та дронами, але Україна не відстає

З ситуацією в Україні за 4 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 893: F-16 в Україні та потужний приліт у Луганську

Про новини та події 5 серпня ми розповідали тут: Війна – день 894: важка ситуація на Покровському напрямку, у росіян істерика через F-16