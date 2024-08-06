Ворог атакував Київщину: є пошкодження, на місці прильоту величезна вирва (відео)

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків

У ході нічної атаки по Київській області 6 серпня російські окупанти застосовували ударні дрони та ракети. Вже відомі наслідки обстрілу. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

"Ворожі цілі були збиті. Попадань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей", — сказав Кравченко.

Він додав, що станом на 8:00 6 серпня було зафіксовано такі пошкодження:

у багатоквартирному будинку вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;

на двох АЗС вибиті вікна, посічені фасади;

у багатоповерховій будівлі з офісними приміщеннями вибито двері, вікна, посічений фасад.

вибуховий хвилею пошкоджено будинок лісника.

При цьому пожеж на місцях падіння уламків відсутні. В одному з українських великих пабліків повідомляють, що на Київщині уламки ракети пошкодили дерева та електроопори. На місці утворилася величезна вирва.

У той же час командувач Повітряних сил України Микола Олещук зазначає, що в ніч на 6 серпня ворог вдарив 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Київщині з Воронезької області РФ, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного. простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямків: мис Чауда (Крим) та Курськ (РФ).

Усього було збито 4 ракети та 15 ударних безпілотників.

"В результаті протиповітряного бою збиті дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях", — зазначив Олещук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 серпня російські загарбники обстріляли Київську область. Внаслідок цього було зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.