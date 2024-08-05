Війна — день 894: важка ситуація на Покровському напрямку, в росіян істерика через F-16

Оперативно про головне за добу

Російські терористи продовжують наступальні дії на Покровському напрямку. Ситуація там вкрай важка: ворог без упину штурмує низку населених пунктів та позицій біля них, подекуди має тактичний успіх. Тим часом в росіян пекельно палає від офіційного підтвердження, що F-16 вже в Україні: крізь традиційну похвальбу та обіцянки "усе збити" де-не-де проступає жах від цієї новини та істеричні настрої.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 5 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Проросійські Малі та Буркіна-Фасо оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною нібито через підтримку туарегів українською розвідкою.

00:00 До десятка безпілотників терористів зараз перебуває у повітряному просторі України над кількома регіонами.

Про новини та події 2 серпня ми розповідали тут: Війна — день 891: Росія заявляє про готовність до переговорів та просувається на Донеччині

Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 892: Росія б’є ракетами та дронами, але й Україна не відстає

З ситуацією в Україні за 4 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 893: F-16 в Україні та потужний приліт в Луганську