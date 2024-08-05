Як з кремлівських методичок: проросійські "уряди" двох країн Африки заявили про розрив дипвідносин з Україною

Проросійські терористичні режими, які захопили владу у цих двох країнах, спробували пояснити своє рішення, озвучивши кремлівські наративи

Так звані "уряди" двох африканських країн, Малі та Буркіна-Фасо, оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною нібито через "підтримку міжнародного тероризму" та "неонацизм" української влади. Пікантність у тому, що обидва "уряди" не є легітимними, до влади прийшли через військові перевороти, влаштовують теракти проти власного народу та національних меншин, утримуючись при владі завдяки підтримці російських терористів та китайських комуністів.

Заяву про розрив дипвідносин опублікував так званий "прессекретар уряду Малі" Абдулайє Майга. В документі, який він опублікував, сказано, що так звана "влада" Малі шокована заявами української розвідки про причетність до підтримки туарегів у розгромі російських терористів з "ПВК Вагнера" – "боягузливого, віроломного і варварського нападу озброєних терористичних груп, унаслідок якого загинули військовослужбовці Малі".

Окрім цього, у заяві "уряду" сказано, що український посол у Сенегалі Юрій Пивоваров "відкрито і недвозначно повідомив про підтримку його країною міжнародного тероризму". Українська розвідка заявила, що будуть нові результати.

"Ці вкрай серйозні заяви, які не були спростовані або засуджені українською владою, свідчать про явну офіційну підтримку українським урядом тероризму в Африці, в Сахелі та, зокрема, в Малі. Дії української влади порушують суверенітет Малі, виходять за рамки іноземного втручання, являють собою відверту агресію проти Малі та підтримку міжнародного тероризму, грубо порушуючи міжнародне право", – заявив так званий "уряд".

Тому нелегітимні поплічники російських терористів заявили, що розривають дипломатичні відносини між країнами та планують "звернутися до компетентних судових органів". Окрім того, поплічники терористів погрожують "вжити заходів" нібито для запобігання "дестабілізації" субрегіону з боку українських дипломатичних представництв.

"Перехідний уряд Республіки Малі повністю підтримує діагноз, поставлений Російською Федерацією, яка впродовж багатьох років попереджала світ про неонацистську і лиходійську природу української влади, яка наразі є союзниками міжнародного тероризму, далекими від прагнення українського народу до миру і стабільності", – сказано у заяві.

Майже аналогічну заяву опублікував "уряд" Буркіна-Фасо, де місцевий режим також тримається на російських багнетах та китайських кредитах. Таким чином, "уряди" обох контрольованих терористами країн обрали сторону, на яку стали у війні.

Нагадаємо, що днями повстанці в Малі розгромили спільну колону урядових військ та вагнерівців. Десятки російських найманців було вбито та поранено. Також багато з них було взято в полон.

Згодом "Телеграф" повідомив, що повстанці-туареги з Малі запропонували передати полонених вагнерівців Україні. Це має стати жестом підтримки та солідарності з українцями.