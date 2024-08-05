Как из кремлевских методичек: пророссийские "правительства" двух стран Африки заявили о разрыве дипотношений с Украиной

Пророссийские террористические режимы, захватившие власть в этих двух странах, попытались объяснить свое решение, озвучив кремлевские нарративы

Так называемые "правительства" двух африканских стран, Мали и Буркина-Фасо, объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной якобы из-за "поддержки международного терроризма" и "неонацизма" украинской власти. Пикантность в том, что оба "правительства" не легитимны, к власти пришли через военные перевороты, устраивают теракты против собственного народа и национальных меньшинств, удерживаясь у власти благодаря поддержке российских террористов и китайских коммунистов.

Заявление о разрыве дипотношений опубликовал так называемый "пресссекретарь правительства Мали" Абдулайе Майга. В документе, который он опубликовал, сказано, что так называемая "власть" Мали шокирована заявлениями украинской разведки о причастности к поддержке туарегов в разгроме российских террористов из "ЧВК Вагнера" — "трусливому, вероломному и варварскому нападению вооруженных террористических групп, в результате которого погибли военнослужащие Мали".

Кроме этого, в заявлении "правительства" говорится, что украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и недвусмысленно сообщил о поддержке его страной международного терроризма". Украинская разведка заявила, что будут новые результаты.

"Эти крайне серьезные заявления, которые не были опровергнуты или осуждены украинскими властями, свидетельствуют о явной официальной поддержке украинским правительством терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали. Действия украинской власти нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, представляют собой откровенную агрессию против Мали и поддержку международного терроризма, грубо нарушая международное право", – заявило так называемое "правительство".

Поэтому нелегитимные приспешники российских террористов заявили, что разрывают дипломатические отношения между странами и планируют "обратиться в компетентные судебные органы". Кроме того, приспешники террористов угрожают "принять меры" якобы для предотвращения "дестабилизации" субрегиона со стороны украинских дипломатических представительств.

"Переходное правительство Республики Мали полностью поддерживает диагноз, поставленный Российской Федерацией, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистской и злодейской природе украинских властей, являющихся союзниками международного терроризма, далекими от стремления украинского народа к миру и стабильности", — говорится в заявлении.

Почти аналогичное заявление опубликовало "правительство" Буркина-Фасо, где местный режим также держится на российских штыках и китайских кредитах. Таким образом, "правительства" обеих контролируемых террористами стран избрали сторону, на которую встали в войне.

Напомним, что на днях повстанцы в Мали разгромили общую колонну правительственных войск и вагнеровцев. Десятки российских наемников были убиты и ранены. Также многие из них были взяты в плен.

Впоследствии "Телеграф" сообщил, что повстанцы-туареги из Мали предложили передать пленных вагнеровцев Украине. Это должно стать жестом поддержки и солидарности с украинцами.