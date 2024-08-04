Війна — день 893: ЗСУ завдають удари по російських тилах, а окупанти прориваються до Часового Яру

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують проводити свій наступ, безперервно атакуючи на кількох ділянках фронту та особливу увагу приділяють Покровському напрямку. Хоча лінія фронту вже тривалий час залишається практично нерухомою, проте запеклі бої не вщухають ні на день. Про це говорить хоча б те, що лише минулої доби там сталося 102 бойових зіткнення. При цьому місцями у росіян є деякі успіхи, наприклад, за даними аналітиків, загарбники могли впритул підійти до Часового Яру. ЗСУ теж не сидять склавши руки і завдають потужних ударів, знищуючи склади з боєприпасами в російській глибинці та поступово добивають те, що залишилося від Чорноморського флоту.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 4 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни увечері атакували Полтавську область. Вибухи чули у Миргородському районі.

З ситуацією в Україні за 1 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 890: Путін піднімає виплати "мобікам" на тлі чуток про F-16 в Україні

Про новини та події 2 серпня ми розповідали тут: Війна — день 891: Росія заявляє про готовність до переговорів та просувається на Донеччині

Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 892: Росія б’є ракетами та дронами, але й Україна не відстає