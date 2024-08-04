"Навіть у теорії ні": названо причини, чому Україна не отримає усю потрібну кількість F-16

В України немає підготовлених пілотів, потрібної інфраструктури та засобів для ефективного захисту усіх F-16

Навіть теоретично Україна не зможе отримати усі потрібні їй американські винищувачі F-16. Потреба України у цих літаках, озвучена свого часу президентом України Володимиром Зеленським, складає 128 одиниць, але на практиці навіть попри те, що в США вистачає F-16, Україна стільки не отримає.

Про це заявив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Radio NV. Він зазначив, що США не можуть передати додаткові літаки, оскільки самі відчувають дефіцит бойової авіації, роки скорочення армії даються взнаки.

"Тому, що зараз у США критичний брак самої авіації. Конгрес проти списання машин. І те, що вони списують, це вже той мотлох, який навіть не завжди годиться для того, щоб бути мішенню", – запевнив він.

Також Катков підкреслив, що на 128 літаків потрібно щонайменше 128 пілотів, а взяти їх немає де. Підготовка пілота – це багато місяців навчання. Для порівняння, румунський новостворений Центр підготовки пілотів F-16 випустив лише сім пілотів, які проходили підготовку протягом восьми місяців. І навіть якщо вирішити проблему, залучивши на літаки іноземних добровольців-пілотів, це не вирішує проблему з розміщенням 128 літаків, які російські терористи обов'язково будуть намагатися знищити на землі.

"Усі 128 фізично на один аеродром не поміщаються. На одному аеродромі зазвичай поміщається лише 12 літаків. Таким чином необхідно мати 10 підготовлених аеродромів для того, щоб ці літаки банально базувалися в Україні, для того, щоб вони здійснювали кожен день свої польоти. В Україні є 10 аеродромів з твердим, повноцінним покриттям під F-16, на яких F-16 свої шасі не поб’ють доволі швидко, з відповідною кількістю арочних укриттів? Питання відкрите. Ймовірніше, що ні", – сказав Катков.

При цьому він підкреслив, що проблемою також є захист аеродромів. Наприклад, для захисту їх від російських ракетних атак потрібно мінімум 20 батарей зенітно-ракетних систем Patriot – хоча б по дві на кожен. Це вже не кажучи про системи ППО меншої дальності.

"Тому ось ці 128 винищувачів, які є нагальною потребою, тому що ворог використовує до 300 машин своєї авіації кожного дня… Чи є можливість в Україні навіть теоретично мати 128 винищувачів F-16? Окей, є. Чи є можливість дістати пілотів? Окей, є. Чи є можливість розмістити так, щоб вони не були знищені у перший день? Навіть у теорії — ні", – резюмував Катков.

Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами. Згідно з інформацією джерел агенції Bloomberg, кількість літаків невелика. Також за словами співрозмовників видання, незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі, чи на це піде додатковий час.

Також "Телеграф" вже розповідав, що Україна могла не лише отримати перші літаки F-16, а й уже випробувати їх у бойових умовах. Це, ймовірно, сталося під час російської атаки у ніч проти 31 липня.

В Росії ж прибуття американських літаків до України викликало чергову порцію ниття та істерик. Зокрема вірний рот російського диктатора Дмитро Пєсков заспівав чергову казку на тему "не змінять ситуацію на фронті" та заявив, що F-16 "будуть збивати".