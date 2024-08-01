F-16 від Нідерландів — який російський винищувач може його збити

Отримані F-16 можуть поступатися деяким російським літакам

В останній день липня, за даними ЗМІ, Україна нарешті отримала довгоочікувані винищувачі F-16. Будучи випущені в десятках модифікаціях, вони сильно відрізняються залежно від країни, на озброєнні яких знаходиться ВПС. Наша країна отримала шість винищувачів із Нідерланди.

"Телеграф" докладно розглянув переваги голландських літаків. І так сталося, що ключовим показником для протистояння авіації окупантів виявиться радіолокаційне обладнання та ракетна зброя. І в цьому показнику у F-16 може виявитися низка серйозних супротивників.

Згідно з відкритими даними, F-16 Нідерландів пройшли модифікацію рівня AM/BM за програмою MLU (Mid-Life Update або "продовження терміну служби"). У рамках цієї програми літаки зазнали ряду покращень. Найважливішим із них, як пише сайт "Мілітарний", стала установка нового радара — AN/APG-66(V)2.

Він упевнено бачить цілі на відстанях до 85 км, а останні модифікації AN/APG-66 навіть до 150 км. У цьому показнику американський літак безперечно перевершує, скажімо, МіГ-29, що стоїть на озброєнні армії РФ. Останній може відстежувати повітряну обстановку на дальність трохи більше 60-70 км.

При цьому максимальна дальність бою ракетної зброї МіГ-29 в 1,5 рази поступається таким показником у F-16 (120 і 180 км відповідно). Тобто F-16 зможе побачити і пустити ракету раніше, ніж МіГ-29 зможе виявити супротивника.

Разом з тим РФ має і більш сучасні літаки, чиї показники в РЛС і ракетній зброї теоретично можуть перевершувати F-16. До таких, наприклад, належать останні модифікації МіГ-31 або Су-34/35. Так, радіолокаційне обладнання Су-35 нібито дозволяє засікати деякі повітряні цілі на дальностях до 400 км, а ракета Р-37М має заявлену дальність пуску до 300 км.

Нівелювати цю перевагу російських літаків може, наприклад, F-16D у варіанті Block 52+s, здатний нести радар APG-68(V)9 з дальністю виявлення до 300 км. Цей радар сумісний із ракетами великої дальності AIM-120 AMRAAM, здатними збивати цілі на відстанях до 180 км.

F-16D у варіанті Block 52+s стоїть на озброєнні Ізраїлю, Польщі, Туреччини, Марокко, Греції та Пакистану.

Водночас експерт із ППО, авіації та РЕБ Анатолій Храпчинський зазначає, що офіційних даних про те, яка саме модифікація F-16 і в якій комплектації прийшла в Україну – немає. Власне навіть немає офіційного підтвердження його отримання.

– Особисто я вважаю, що Україна має отримати F-16 у комплектації РЛС та зброї, що дозволяють засікати цілі на далекостях не менше 200 км, з ракетами, здатними бити на 175 км мінімум. Але насправді ми навряд чи побачимо повітряні дуелі, подібні до тих, що були за часів Другої Світової війни. А F-16 застосовуватимуться для вирішення трьох основних завдань, - прогнозує "Телеграфу" експерт.

За його словами, цими завданнями стануть:

- перехоплення ворожих ракет;

- прикриття передового краю ЗСУ за рахунок можливості виявлення цілей за 200 км і пуску ракет на 180 км від ударних літаків РФ;

- завдання ударів по окупаційних частинах ворога на землі за рахунок пуску ракет і завдання ударів крилами і високоточними бомбами.

– Швеція вже заявила, що передасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Він чудово сумісний з F-16 і дозволить наводити та коригувати удари останнього, що сильно підвищить точність, — наголосив співрозмовник "Телеграфа".

Як писав "Телеграф", F-16 провів 65 повітряних дуелей з літаками виробництва СРСР і РФ, і в жодній з них не було збито.