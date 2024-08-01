F-16 от Нидерландов – какой российский истребитель может его сбить

Полученные F-16 могут уступать некоторым российским самолетам

В последний день июля, по данным СМИ, Украина наконец-то получила долгожданные истребители F-16. Будучи выпущены в десятках модификациях, они сильно отличаются в зависимости от страны, на вооружении ВВС которых состоит. Наша страна получила шесть истребителей из Нидерланды.

"Телеграф" подробно рассмотрел преимущества голландских самолетов. И так вышло, что ключевым показателем для противостояния авиации оккупантов окажется радиолокационное оборудование и ракетное оружие. И в этом показателе у F-16 может оказаться ряд серьезных противников.

Согласно открытым данным, F-16 Нидерландов прошли модификацию до уровня AM/BM по программе MLU (Mid-Life Update или "продление срока службы"). В рамках этой программы самолеты подверглись ряду улучшений. Наиболее важным из них, как пишет сайт "Милитарный", стала установка нового радара — AN/APG-66(V)2.

Он уверенно видит цели на расстояниях до 85 км, а последние модификации AN/APG-66 — даже до 150 км. В этом показателе американский самолет несомненно превосходит, скажем, МиГ-29, стоящий на вооружении армии РФ. Последний может отслеживать воздушную обстановку на дальность не более 60-70 км.

При этом максимальная дальность боя ракетного оружия МиГ-29 в 1,5 раза уступает такому показателю у F-16 (120 и 180 км соответственно). То есть, F-16 сможет увидеть и пустить ракету раньше, чем МиГ-29 сможет обнаружить противника.

Вместе с тем РФ имеет и куда более современные самолеты, чьи показатели в РЛС и ракетном оружии теоретически могут превосходить F-16. К таковым, например, относятся последние модификации МиГ-31 или Су-34/35. Устанавливаемое на Су-35 радиолокационное оборудование якобы позволяет засекать некоторые воздушные цели на дальностях до 400 км, а ракета Р-37М имеет заявленную дальность пуска до 300 км.

Нивелировать это преимущество российских самолетов может, например, F-16D в варианте Block 52+s, способный нести радар APG-68(V)9 с дальностью обнаружения до 300 км. Этот радар совместим с ракетами большой дальности AIM-120 AMRAAM, способными сбивать цели на расстояниях до 180 км.

F-16D в варианте Block 52+s стоит на вооружении Израиля, Польши, Турции, Марокко, Греции и Пакистана.

Вместе с тем эксперт по ПВО, авиации и РЭБ Анатолий Храпчинский отмечает, что официальных данных о том, какая именно модификация F-16 и в какой комплектации пришла в Украину – нет. Собственно, даже нет официального подтверждения его получения.

– Лично я считаю, что Украина должна получить F-16 в комплектации РЛС и оружия, позволяющими засекать цели на дальностях не менее 200 км, с ракетами способными бить на 175 км минимум. Но на деле мы вряд ли увидим воздушные дуэли, подобные тем, что были во времена Второй Мировой войны. А F-16 будут применяться для решения трех основных задач, — прогнозирует "Телеграфу" эксперт.

По его словам, этими задачами станут:

- перехват вражеских ракет;

- прикрытие передового края ВСУ за счет возможности обнаружения целей за 200 км и пуска ракет на 180 км от ударных самолетов РФ;

- нанесение ударов по оккупационным частям врага на земле за счет пуска ракет и нанесения ударов крылами и высокоточными бомбами.

– Швеция уже заявила, что передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890. Он прекрасно совместим с F-16 и позволит наводить и корректировать удары последнего, что сильно повысит точность", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".

Как писал "Телеграф", F-16 провел 65 воздушных дуэлей с самолетами производства СССР и РФ, и ни в одной из них не был сбит.