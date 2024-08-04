"Даже в теории нет": названы причины, почему Украина не получит все нужное количество F-16

У Украины нет подготовленных пилотов, нужной инфраструктуры и средств для эффективной защиты всех F-16

Даже теоретически Украина не сможет получить все нужные ей американские истребители F-16. Потребность Украины в этих самолетах, озвученная в свое время президентом Украины Владимиром Зеленским, составляет 128 единиц, но на практике даже, несмотря на то, что в США хватает F-16, Украина столько не получит.

Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV. Он отметил, что США не могут передать дополнительные самолеты, поскольку сами испытывают дефицит боевой авиации, годы сокращения армии дают о себе знать.

"Потому что сейчас в США критическая нехватка самой авиации. Конгресс против списания машин. И то, что они списывают, это уже тот хлам, который даже не всегда годится для того, чтобы быть мишенью", — заверил он.

Также Катков подчеркнул, что на 128 самолетов нужно по меньшей мере 128 пилотов, а взять их негде. Подготовка пилота – это много месяцев обучения. Для сравнения, румынский Центр подготовки пилотов F-16 выпустил лишь семь пилотов, которые проходили подготовку в течение восьми месяцев. И даже если решить проблему, привлекая на самолеты иностранных добровольцев-пилотов, это не решает проблему с размещением 128 самолетов, которые российские террористы обязательно будут пытаться уничтожить на земле.

"Все 128 физически на один аэродром не помещаются. На одном аэродроме обычно помещается только 12 самолетов. Таким образом, необходимо иметь 10 подготовленных аэродромов для того, чтобы эти самолеты банально базировались в Украине, для того, чтобы они совершали каждый день свои полеты. В Украине есть 10 аэродромов с твердым, полноценным покрытием под F-16, на которых F-16 свои шасси не побьют достаточно быстро, с соответствующим количеством арочных укрытий? Вопрос открытый. Скорее всего, нет", – сказал Катков.

При этом он подчеркнул, что проблема также — защита аэродромов. К примеру, для защиты их от российских ракетных атак требуется минимум 20 батарей зенитно-ракетных систем Patriot – хотя бы по две на каждый. Это уже не говоря о системах ПВО меньшей дальности.

"Поэтому вот эти 128 истребителей, которые являются неотложной потребностью, потому что враг использует до 300 машин своей авиации каждый день… Есть ли возможность в Украине даже теоретически иметь 128 истребителей F-16? Окей, есть. Есть возможность достать пилотов? Окей, есть. Есть ли возможность разместить так, чтобы они не были уничтожены в первый день? Даже в теории нет", – резюмировал Катков.

Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер был затруднен логистическими задержками и языковыми барьерами. Согласно информации источников агентства Bloomberg, количество самолетов невелико. Также по словам собеседников издания, непонятно, смогут ли украинские пилоты, которых учили летать на F-16, сразу использовать переданные истребители или уйдет на это дополнительное время.

Также "Телеграф" уже рассказывал, что Украина могла не только получить первые самолеты F-16, но и уже опробовать их в боевых условиях. Это, вероятно, произошло во время российской атаки в ночь на 31 июля.

В России же прибытие американских самолетов в Украину вызвало очередную порцию нытья и истерик. В частности, верный рот российского диктатора Дмитрий Песков спел очередную сказку на тему "не изменят ситуацию на фронте" и заявил, что F-16 "будут сбивать".