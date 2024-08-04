Над Луганськом та Макіївкою піднімаються клуби диму: окупанти кричать про ракетну атаку (фото, відео)

Окупанти говорять про атаку ракетами ATACMS та Storm Shadow

У неділю, 4 серпня, в окупованих містах Донецької та Луганської областей пролунала низка вибухів. Надійшли повідомлення про прильоти у Луганську та Макіївці.

Інформацію про це оприлюднили місцеві z-канали. За їхньою інформацією, перші вибухи пролунали у Луганську, в районі заводу "100".

При цьому, місцева "влада" спочатку заявила, що ППО збила всі цілі, через що "загорілася трава на околиці міста". Втім, в оперативних службах все ж таки пізніше визнали, що частина ракет впала на території складів з пальним.

Ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник пізніше заявив, що Україна нібито випустила 12 ракет ATACMS і Storm Shadow, чотири з яких були збиті.

Як відомо, згаданий завод "100" раніше використовувався для виробництва гірничого обладнання, проте з 2014 року його потужності було вивезено на територію Росії. У квітні 2024 року військова частина біля заводу вже зазнавала української атаки.

Вибухи також прогриміли в Макіївці, після чого в мережі показали, як там здіймаються клуби диму на місці одного з влучень.

Як повідомлялося раніше, у ніч на суботу, 3 серпня, Росію масовано атакували безпілотники. Під ударом були три області – Ростовська, Орловська та Білгородська.Міноборони РФ заявило, що за ніч сили російської ППО знищили 75 ударних безпілотників, звинувативши в атаці Україну.