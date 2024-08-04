Над Луганском и Макеевкой поднимаются клубы дыма: оккупанты кричат о ракетной атаке (фото, видео)

Оккупанты говорят об атаке ракетами ATACMS и Storm Shadow

В воскресенье, 4 августа, в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей прозвучал ряд взрывов. Поступили сообщения о прилетах в Луганске и Макеевке.

Информацию об этом изначально обнародовали местные z-каналы. По их информации, первые взрывы прозвучали в Луганске, в районе завода "100".

При этом, местные "власти" уже заявили, что ПВО сбила все цели из-за чего "загорелась трава на окраине города". Впрочем, в оперативных службах все же позже признали, что часть ракет упала на территории складов с горючим.

Главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник позже заявил, что Украина якобы выпустила 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, четыре из которых были сбиты.

Как известно, упомянутый завод "100" ранее использовался для производства горного оборудования, однако с 2014 года его мощности были вывезены на территорию России. В апреле 2024 года воинская часть возле завода уже подвергалась украинской атаке.

Взрывы также прогремели в Макеевке, после чего в сети показали, как там поднимаются клубы дыма на месте одного из попаданий.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 3 августа, Россию массированно атаковали беспилотники. Под ударом были три области — Ростовская, Орловская и Белгородская. Минобороны РФ заявило, что за ночь силы российской ПВО уничтожили 75 ударных беспилотников, обвинив в атаке Украину.