Мстять за нічний Курськ? У Сумах та Харкові пролунали вибухи, під удар потрапила лікарня (оновлено)

Наслідки уточнюються

Після нічного удару по Київщині, незадовго перед 10 годиною ранку у вівторок, 6 серпня, у Харкові та Сумах пролунали вибухи. У Харкові ворог вдарив по центральному району міста.

"Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється. Будьте обережні — обстріл може продовжуватися", — написав мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Невдовзі він додав, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни атакували центр Харкова. На місце виїхали екстрені служби, наслідки ворожих ударів встановлюються. За його даними, під завалами можуть бути люди. Станом на 10:22 двоє людей звернулися до медиків через гостру реакцію на стрес.

UPD. Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, окупанти влучили по Харкову ракетою "Іскандер". Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка та житлова інфраструктура. Постраждали автомобілі містян. Ліквідація наслідків триває.

Задимлення після вибуху

У Сумах пролунало два потужних вибухи. Моніторінгові канали попереджали, що на місто летить КАБ. Також повідомлялося про загрозу застосування балістики. Жителів міста закликали перебувати у безпечних місцях.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти вівторка, 6 серпня, потужні вибухи пролунали в Курській області. Зокрема, постраждало місто Суджа та інші населені пункти. Ймовірно, розлючені росіяни, які не розуміють, що така ситуація є логічним наслідком війни, що їх країна веде проти України, мстяться за удари та атакують прикордонні міста нашої країни.