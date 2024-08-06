Кремль не готовий до цього: стало відомо, які жахливі наслідки війни в Україні отримає Росія

Росія не готова до того тягаря, з яким вона зіткнеться – ані логістично, ані фінансово, ані культурно

Навіть якщо Росії вдасться перемогти у війні проти України, насправді вона програє. Війна залишить російському уряду сотні тисяч морально зламаних колишніх солдатів, санкції, борги, зруйновану територію та порожню державну скарбницю – і це змусить Кремль ухвалювати дуже непопулярні рішення.

Про це пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung. Автори вказують, що Кремль потребує грошей не тільки на війну, але й на забезпечення поранених солдатів та членів сімей загиблих в Україні. Росія традиційно не дуже сильно дбала про своїх військових: спроба забезпечити нормальну для цивілізованих країн річ, належне ставлення до ветеранів, здається російському населенню неадекватною, а російським фінансистам – непідйомною.

"Після майже двох з половиною років виснажливої війни і Україна, і Росія зазнали жахливих втрат і витратили сотні мільярдів доларів. Попри це, конфлікт навряд чи завершиться найближчим часом, оскільки обидві сторони все ще вважають, що мають більше переваг. Але ціна буде сплачена не лише на полі бою. Навіть якщо бойові дії закінчаться сьогодні, економічні та демографічні наслідки для росіян будуть відчуватися протягом кількох поколінь", – зазначається у статті.

Росія не готова до того тягаря, з яким вона зіткнеться – ані логістично, ані фінансово, ані культурно. Фінансові витрати будуть колосальними: так, родина загиблого російського терориста отримує виплату в 14 млн рублів (проти 7 млн на початку війни). Видання оцінює незворотні втрати РФ у 400 тисяч одиниць живої сили, з яких не менше 100 тисяч загиблих. Остання цифра означає, що уряду РФ доведеться тільки одноразовими виплатами видати 900 млрд рублів для поранених та 1,4 трлн рублів для сімей загиблих, не рахуючи сюди періодичних виплат. Вказана сума, 2,3 трлн рублів – це 6% державного бюджету РФ на 2024 рік. І головне – с кожним днем війни в Україні ця сума буде рости.

Якщо Росія вирішить лікувати своїх солдатів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), вартість лікування складе 15 тисяч доларів за одиницю живої сили. Тобто мільйон терористів, які воюють проти України, за умови отримання цього розладу хоча б половиною з них, обійдеться у лікуванні тільки від ПТСР у 600 млрд рублів на рік.

Окрім того, російські лікарні банально нездатні пропустити через себе стільки колишніх та діючих військових. У РФ станом на 2024 рік функціонує 10 госпіталів для ветеранів, з яких тільки один спеціалізується на психологічній реабілітації; цей госпіталь має… 32 ліжка. Тобто спроби надати медичну допомогу усім, хто воював в Україні, можуть знищити медичну систему РФ.

Брак грошей на виплати, небажання витрачатися на лікування ПТСР та традиційно недбале ставлення до військових пополам з корупцією можуть призвести до повторення ситуації з ветеранами війн в Афганістані та Чечні, коли більшість з них не знайшла себе у цивільному житті. В листопаді 1989 року виявилося, що до 60% радянських військових, які пройшли Афганістан, страждали на алкоголізм та наркоманію. А в середині 2000-х років, вже за часів Путіна, понад 100 тисяч ветеранів обох чеченських війн сиділи у в'язницях.

Також варто робити поправку на російський менталітет. Так, у РФ відверті та відкриті розмови про війну вважаються такими, що підривають довіру до армії. І, як вже було сказано, існує традиційно недбале ставлення до колишніх військових. Найближчими десятиліттями саме це стане головною проблемою Кремля: навіть вигравши війну, Росія вщент програє мир. Тільки одна лише реабілітація військових може зруйнувати державу Путіна, і це без урахування багатьох інших чинників – санкцій, руйнувань та іншого.

Як повідомлялося раніше, у Росії висловили готовність до переговорів з Україною, але відмовилися робити це в рамках Саміту миру.

Зазначимо, що зараз в Україні вже тривалий час зростає кількість людей, які не заперечують ідеї початку мирних переговорів з Росією. Втім, противників цієї ідеї досі більшість.